Иранские бойцы заняли позиции около Голанских высот

Бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заняли позиции у Голанских высот. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, войска подошли со стороны сирийской границы. Иранские государственные СМИ сообщили, что бойцы иракской шиитской группировки «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» при поддержке Тегерана «готовы начать освобождение Голанских высот от израильской оккупации».

Материалы по теме Меж трех огней Зачем Нетаньяху рассказал Путину об угрозе уничтожения евреев

«Мы не хотим, чтобы шиитский исламский терроризм во главе с Ираном сменил суннитский исламский терроризм. Иран продолжает попытки уничтожить еврейское государство. Они говорят об этом открыто и черным по белому пишут об этом в своих газетах», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре.

Израиль регулярно наносит авиаудары по территории Сирии, их цель — объекты группировки «Хезболла». Тель-Авив считает ее террористической, а бойцы «Хезболлы» и Тегеран оказывают помощь лояльным Дамаску войскам.

Отношения между Дамаском и Тель-Авивом остаются напряженными, в частности из-за территориального спора по поводу Голанских высот. Израиль оккупировал их по итогам Шестидневной войны в 1967 году, однако Дамаск продолжает считать эти территории своими.