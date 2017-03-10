Иранские бойцы заняли позиции около Голанских высот

Бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заняли позиции у Голанских высот. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, войска подошли со стороны сирийской границы. Иранские государственные СМИ сообщили, что бойцы иракской шиитской группировки «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» при поддержке Тегерана «готовы начать освобождение Голанских высот от израильской оккупации».
«Мы не хотим, чтобы шиитский исламский терроризм во главе с Ираном сменил суннитский исламский терроризм. Иран продолжает попытки уничтожить еврейское государство. Они говорят об этом открыто и черным по белому пишут об этом в своих газетах», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в ноябре.
Израиль регулярно наносит авиаудары по территории Сирии, их цель — объекты группировки «Хезболла». Тель-Авив считает ее террористической, а бойцы «Хезболлы» и Тегеран оказывают помощь лояльным Дамаску войскам.
Отношения между Дамаском и Тель-Авивом остаются напряженными, в частности из-за территориального спора по поводу Голанских высот. Израиль оккупировал их по итогам Шестидневной войны в 1967 году, однако Дамаск продолжает считать эти территории своими.