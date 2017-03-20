Асад прокомментировал инцидент с атакой израильских ВВС

Президент Сирии Башар Асад назвал правом и обязанностью защиту границ страны. Такое заявление он сделал в связи с угрозой министра обороны Израиля Авигдора Либермана уничтожать комплексы ПВО Сирии в случае атак на израильские самолеты, передает РИА Новости.

«Защита наших границ — это наше право и обязанность. Если мы не будем этого делать как власти, то сирийский народ должен будет осудить нас», — подчеркнул Асад.

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По его словам, Дамаск не должен задаваться вопросом, защищать или не защищать, «независимо от того, были ли заявления израильских властей или нет». «Мы не строим нашу политику и решения на их заявлениях. Так что, конечно, это наше право и обязанность, повторюсь», — подчеркнул президент.

При этом Асад выразил надежду, что Россия сыграет свою роль в том, чтобы не допустить повторения атак Сирии со стороны Израиля. «Насколько мы слышали, сегодня утром в МИД России был приглашен посол Израиля для обсуждения нарушения Израилем суверенитета Сирии. Так что я думаю, что Россия может сыграть важную роль в этом смысле, и политика России в целом основывается на международном законодательстве, на Уставе ООН и резолюциях Совета Безопасности», — сказал сирийский лидер.

«Так что Россия может обсудить эти вопросы с израильтянами, опираясь на эти критерии, и Россия может сыграть свою роль в том, чтобы Израиль больше не атаковал Сирию», — подчеркнул Асад.

17 марта самолеты израильских ВВС во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что рейд был предпринят «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».