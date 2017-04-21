Асад обвинил Турцию в поставках химоружия террористам в Сирии

Дамаск на сто процентов уверен, что за поставками химического оружия боевикам стоит Анкара. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости.

«Из Турции. Напрямую из Турции, и этому есть доказательства, некоторые из них были представлены в интернете несколько лет назад», — пояснил Асад, отвечая на вопрос, откуда террористы могут получать химическое оружие.

По его словам, «единственный маршрут для террористов для получения денег, вооружения, любого материального обеспечения, новобранцев и подобных веществ идет через Турцию, другого пути с севера у них нет».

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20 апреля сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов отвергла предложение России и Ирана по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Ранее в тот же день Москва представила ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ.

По словам постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, Россия и Иран выступили за создание независимой комиссии по расследованию произошедшего.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск отвергает свою причастность к инциденту.