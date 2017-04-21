Лавров осудил стремление переключиться на идею смены режима в Сирии

Блокирование в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представленного Россией проекта по инциденту в сирийской провинции Идлиб и обвинение в адрес Дамаска в использовании отравляющих веществ похоже на попытку переключиться на идею смены режима в Сирии. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал в Астане министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я считаю, что это очень серьезная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима», — отметил он.

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Лавров выразил уверенность, что этого нельзя допустить.

В четверг, 20 апреля, ОЗХО большинством голосов отвергла обновленное предложение России и Ирана по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун. Шесть членов организации проголосовали за этот проект, 21 против, 13 воздержались.

20 апреля российская сторона представила ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в Идлибе.

19 апреля Лавров заявил, что Россия рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск отвергает свою причастность к инциденту.