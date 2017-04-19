Мир
 

Лавров назвал инцидент в сирийском Хан-Шейхуне провокацией

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Россия рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, сообщает МИД.

«Глубокую озабоченность вызывают и последовавшие за ним скоропалительные агрессивные действия США, нанесших ракетный удар по территории суверенного государства-члена ООН», — говорится в сообщении.

«Россия всегда выступала за соблюдение международного права, включая недопустимость вмешательства в дела суверенных государств, и настаивает на подлинно независимом объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск заявил о непричастности к инциденту, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат (используется сирийской правительственной авиацией; по мнению Вашингтона, именно оттуда вылетели самолеты с запрещенными боеприпасами). Было выпущено 58 крылатых ракет.

В Москве придерживаются двух основных версий произошедшего в Идлибе: либо сирийская авиация разбомбила подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ, либо эта атака была постановочной.

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