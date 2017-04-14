Россия отвергла обвинения в причастности к химатаке в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения в причастности к химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Об этом 14 апреля заявил Александр Шульгин, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия. Его слова приводятся на сайте МИД.

«Это откровенная ложь», — подчеркнул дипломат.

7 апреля агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских военных, пожелавших остаться неназванными, утверждало, что США расследуют возможное соучастие России в химатаке на Хан-Шейхун. Однако позднее Вашингтон официально заявил, что не располагает данными о причастности Москвы к произошедшему. Так, 12 апреля госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что Соединенные Штаты уверены в том, что удар «был совершен, был запланирован и реализован» властями Сирии, передавал «Интерфакс». Шеф Пентагона Джеймс Мэттис в свою очередь говорил, что у американских военных нет сведений об информированности России о планируемой химатаке в Идлибе.

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Химатака на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали. По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по складу террористов, на котором находились боеприпасы с химоружием. В ополчении, со своей стороны, говорят, что подобные боеприпасы применили при бомбардировке самолеты правительственных сил.

Вашингтон обвинил Дамаск в организации химической атаки. Спустя три дня американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат (провинция Хомс), откуда, как предполагают в США, сирийские самолеты вылетели в Хан-Шейхун.