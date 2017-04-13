CNN рассказал о перехвате США переговоров сирийских военных о химатаке в Идлибе

Военные и разведка США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, которые обсуждали подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что данные были расшифрованы через несколько часов после химатаки. Как отмечает источник CNN, Вашингтон не знал о готовящемся нападении.

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Американские чиновники заявляют, что у них нет сомнений в том, что ответственность за химатаку несет президент Сирии Башар Асад.

При этом, как отмечает телеканал, на данный момент нет фактов, указывающих на то, что российские военные причастны к событиям в Идлибе.

«Чиновник предположил, что, вероятно, что русские просто более осторожны, обмениваясь информацией, чтобы избежать перехвата», — отмечает CNN.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.