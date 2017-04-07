Минобороны США опубликовало видео ракетной атаки по сирийской авиабазе

Видео ракетного удара по сирийской правительственной авиабазе появилось в интернете. Пентагон выложил ролик на своем канале в хостинге YouTube.

В ночь на 7 апреля Соединенные Штаты выпустили с двух эсминцев в Средиземном море 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. По мнению Вашингтона, оттуда Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Сообщалось, что целью ракетного удара были аэродром, авиация и инфраструктура, а не люди. Однако источник в сирийских военных кругах рассказал агентству Sana, что результате атаки имеются погибшие. В свою очередь представитель американского Минобороны сообщил РИА Новости, что у него нет данных о жертвах среди мирного населения.

В результате предполагаемого применения 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.