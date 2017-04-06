СМИ сообщили о предложении главы Пентагона ударить крылатыми ракетами по Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу ударить по Сирии крылатыми ракетами. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает телеканал CBS, сославшись на собственные источники.

По словам ведущего Дэвида Мартина, министр обороны представит главе государства ряд вариантов вооруженного реагирования на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. «Мэттис проинформирует Трампа во Флориде о некоторых вариантах (ответных действий — прим. «Ленты.ру»), один из которых — удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США», — сказал он.

Как ранее 6 апреля сообщал CNN, президент США заявил нескольким членам Конгресса, что в связи с химатакой в Идлибе он рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии. Собеседник телеканала отметил, что решений пока нет, но Трамп обсуждает вопрос с Мэттисом.

Вашингтон возлагает ответственность за случившееся в сирийской провинции на Дамаск, который отвергает свою причастность к инциденту с химоружием. В свою очередь, Москва призывает не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами стали по меньшей мере 70 человек, в том числе, как сообщали в ЮНИСЕФ, 27 детей. Еще сотни людей пострадали.

Трамп в своем загородном поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) проводит двухдневный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.