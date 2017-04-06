Кремль призвал воздержаться от скоропалительных оценок химатаки в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал химическую атаку в сирийской провинции Идлиб чудовищным преступлением, но призвал делать выводы только после анализа данных. Его слова в четверг, 6 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Основная идея заключается в том, что нельзя делать скоропалительных выводов, необходим обмен информацией», — указал Песков.

Произошедшее представитель Кремля назвал угрожающим развитием событий, но призвал «не вешать ярлыки». По его словам, «сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район, соответственно, никто не мог обладать реалистичной проверенной информацией».

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«Любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, они не могли зиждиться на объективных материалах и свидетельствах. Свидетельства различных представителей, как "Белые каски", мы не считаем возможным рассматривать как солидные и заслуживающие доверия», — сказал Песков, заметив, что эта организация неоднократно себя компрометировала непроверенными сведениями.

Представитель Кремля также указал, что необходимо сделать все для предотвращения применения такого рода оружия в Сирии. «Надеемся, что сирийские власти не допустят его попадания в руки террористов», — сказал Песков. В то же время применение таких средств могло бы быть выгодно противникам законного руководства Сирии, а также террористам и их пособникам, указал Песков.

4 апреля сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате погибли минимум 58 человек, пострадали около 200. Указывалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Сирии на президента Башара Асада и заявил, что произошедшее изменило его отношение к главе Арабской Республики.