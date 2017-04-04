Франция потребовала созыва заседания Совбеза ООН из-за химической атаки в Сирии

Французский МИД потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за применения в ходе сирийского конфликта химического оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, его слова передает Reuters.

«Новая вопиющая химическая атака произошла сегодня утром в провинции Идлиб. Уже по первым сводкам стало ясно, что пострадавших очень много, в том числе и детей. Я осуждаю этот отвратительный поступок», — сообщил глава французского дипведомства. Он потребовал от международного сообщества не пренебрегать своими обязанностями и призвал провести экстреннон заседанию СБ ООН.

О «газовой атаке» стало известно ранее 4 апреля: самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, погибли минимум 58 человек, пострадали около 200. Сообщалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

Оппозиция обвинила в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя. Twitter-аккаунт Conflict News опубликовал фотографии с места происшествия.

Сирийское правительство и ранее отрицало применение химического оружия в ходе гражданской войны. Однако созданная при поддержке ООН Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что правительственные войска Сирии в период с 2014 по 2015 год использовали хлор как минимум дважды. В России тогда заявили, что встревожены заявлением, однако назвали доклад неубедительным.