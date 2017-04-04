Из-за предположительной газовой атаки на сирийский город погибли 18 человек

Минимум 18 человек погибли в сирийском городе Хан-Шейхун из-за предположительной газовой атаки. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на расположенную в Лондоне Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Хан-Шейхун удерживается силами сирийской оппозиции, которая обвиняет в случившемся правительственные войска. По данным связанного с оппозицией портала Orient News, погибших могло быть более 40, а пострадавших — около 200.

«Самолеты Асада нанесли три авиаудара. В ходе одного из них применялся отравляющий газ. Симптомы, которые мы видим, не вызваны отравлением хлором — у пострадавших идет слюна», — рассказал порталу один из бойцов оппозиционного ополчения. Twitter-аккаунт Conflict News опубликовал фотографии с места происшествия.

Дамаск отрицает применение химического оружия в ходе гражданской войны, однако Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что правительственные войска Сирии использовали хлор как минимум дважды в период с 2014 по 2015 год. В России тогда заявили, что встревожены заявлением, однако назвали доклад неубедительным.