Трамп и Тиллерсон возложили ответственность на Асада за химическую атаку

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за последнюю химическую атаку в Сирии на президента республики Башара Асада. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Действия Асада, по мнению американского лидера, — результат слабой политики администрации его предшественника Барака Обамы. «Сегодняшняя химическая атака в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, заслуживает осуждения и не может быть проигнорирована со стороны цивилизованного мира», — подчеркнул Трамп.

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По словам президента, «чудовищные действия» Асада являются следствием слабости предыдущей администрации и ее нерешительности. «Президент Обама заявил в 2012 году, что он намеревается провести «красную линию» в отношении применения химического оружия, а потом ничего не сделал», — отмечается в заявлении. США осудили эту «недопустимую атаку», говорится в тексте документа.

В свою очередь, госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Асад действует с «жестоким, беззастенчивым варварством». Те, кто «защищает и поддерживает Асада, включая Россию и Иран», не должны иметь иллюзий относительно него и его намерений, отметил глава американской дипломатии.

Тиллерсон призвал Россию и Иран вновь оказать влияние на «сирийский режим» и гарантировать, что такого рода «ужасающие атаки» никогда не повторятся. По его мнению, Россия и Иран несут «большую моральную ответственность» за гибель людей.

Ранее во вторник, 4 апреля, сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате погибли минимум 58 человек, пострадали около 200. Сообщалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.