США возложили ответственность за химатаку в Идлибе на правительство Сирии

Белый дом возложил ответственность за применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб непосредственно на правительство президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

«Эти гнусные действия Башара Асада являются следствием слабости и нерешительности предыдущей [американской] администрации», — заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Он напомнил, что бывший президент США Барак Обама в 2012 году предупреждал, что применение химического оружия будет означать пересечение сирийским режимом «красной черты», но не предпринял никаких действий.

В то же время Спайсер отказался уточнить, какие шаги в связи с химатакой предпримет администрация Трампа, но уточнил, что глава Белого дома обсуждал ситуацию с Советом по национальной безопасности.

В свою очередь Министерство обороны Сирии распространило заявление, в котором утверждается, что ответственность за произошедшее в Идлибе лежит на террористических группировках и тех, кто их поддерживает.

Ранее 4 апреля сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, погибли минимум 58 человек, пострадали около 200. Сообщалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.