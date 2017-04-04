Минобороны России опровергло удар по району возможной химической атаки в Сирии

Российская авиация не наносила удара по району Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Об этом «Интерфаксу» заявили в Министерстве обороны России.

«Британское агентство Reuters, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости — британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую», — указали в военном ведомстве.

Сирийские военные ранее также опровергли обвинения в использовании в Хан-Шейхуне химического оружия.

Ранее сирийские правозащитники сообщили о применении в Хан-Шейхуне ядовитого газа. В результате, по их данным, погибли 58 человек, в том числе 11 детей, при этом еще не менее 160 человек остаются в тяжелом состоянии и количество жертв может возрасти. По данным саудовского телеканала Al Arabiya, речь уже может идти о 100 погибших и более 400 пострадавших.

Фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены жертвы атаки, показывают симптомы, характерные для фосфорорганических боевых отравляющих веществ — в частности, отмечается миоз (резкое сужение зрачков), судороги и обильное слюнотечение.