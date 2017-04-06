Трамп задумался о военных мерах против Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил нескольким членам Конгресса, что рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии в связи с химической атакой в Идлибе, ответственность за которую, как считают в Вашингтоне, лежит на Дамаске. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает CNN.

По данным собеседника телеканала, каких-либо решений пока нет, но Трамп обсуждает возможные военные действия с министром обороны Джеймсом Мэттисом. Отмечается, что президент в этом вопросе полагается на мнение главы Пентагона.