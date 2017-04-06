МИД назвал голословными заявления Пенса о нарушении Сирией договора по химоружию

Россия считает голословными заявления вице-президента США Майка Пенса о том, что Москва и Дамаск якобы не выполнили обязательства по ликвидации химарсенала. Об этом заявил директор Департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля за вооружением Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что у американского политика «нет оснований утверждать, что соглашение от 2013 года не сработало». Дипломат предположил, что скорее всего новая администрация пока не вполне хорошо владеет информацией по этому вопросу.

Ульянов также добавил, что уже к середине 2014 года все прекурсоры химоружия были вывезены с сирийской территории. «Основная нагрузка тогда легла на Дамаск и Россию. Но и американцы внесли свой немаловажный вклад. Российско-американское сотрудничество в процессе вывоза химикатов за рубежи Сирии, в целом, оказалось достаточно успешным», — резюмировал директор Департамента.

5 апреля в интервью телеканалу Fox News Майк Пенс обвинил Россию и Сирию в невыполнении соглашения о химоружии. «Нам говорили, что между Россией и Сирией было соглашение по уничтожению химического оружия, и что угроза химической атаки против мирных жителей ликвидирована. Этого не произошло», — заявил он.