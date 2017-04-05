Россия внесла в СБ ООН свой проект резолюции по инциденту с химоружием в Сирии

Россия представила на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Федор Стржижовский, передает ТАСС.

«Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты», — уточнил Стржижовский. Он добавил, что члены Совбеза начали консультации ля разработки «компромиссного проекта» резолюции.

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5 апреля Великобритания, США и Франция внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, который осуждает использование химического оружия в Идлибе. Документ также содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам, сообщает РИА Новости.

Российская сторона раскритиковала данный проект резолюции. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что документ «готовился в спешке и отличается крайней небрежностью». Замглавы МИД Геннадий Гатилов отметил, что Москва готова наложить вето.

О «газовой атаке» стало известно 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200.

Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.