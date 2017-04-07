США атаковали крылатыми ракетами аэродром правительственных сил в Сирии

США выпустили несколько десятков крылатых ракет по сирийскому аэродрому в ответ на якобы проведенную правительственными силами атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб. Об этом военные чиновники сообщили NBC News.

По их словам, два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк». Единственной целью стал аэродром «Аш-Шариа» в провинции Хомс в западной Сирии, с которого, по мнению Пентагона, правительственные войска осуществили рейд.

О жертвах не сообщается. Чиновники сообщили, что люди не были целью удара и что пострадала авиация и инфраструктура на этом участке, включая взлетно-посадочную полосу.