Трамп призвал «цивилизованные нации» «покончить с резней» в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал все «цивилизованные нации» объединиться, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии. Об этом, как передает ТАСС, он заявил журналистам в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

«Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии», — сказал он.

Трамп подтвердил, что в четверг, 7 апреля, отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой, по мнению Вашингтона, правительственные войска осуществили химическую атаку в провинции Идлиб.

По его мнению, президент Сирии Башар Асад «нарушил конвенцию ООН по химическому оружию».

«Асад "задушил" жизни беспомощных мужчин, женщин и детей. Это была медленная и жесткая смерть. Даже прекрасные дети были убиты при этой варварской атаке», — сказал Трамп. «Кризис беженцев продолжает углубляться и ситуация в регионе продолжает дестабилизироваться, угрожая США и их партнерам», — добавил он.

«Жизненным интересам Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия. Нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и многие резолюции СБ ООН. Все недавние попытки изменить поведение Асада потерпели драматическую неудачу», — приводит РИА Новости слова Трампа.

В ночь на пятницу США выпустили несколько десятков крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами удара с применением химоружия 4 апреля стали несколько десятков человек, еще сотни людей пострадали.