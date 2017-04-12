Москва констатировала хамство и примитив в риторике США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обвинительный уклон, с которым выступают коллеги из США и других западных стран — это единственное, что Москва находит в их высказываниях. Слова дипломата в среду, 11 апреля, передает РИА Новости.

«Вообще примитив и хамство — это то, что очень свойственно нынешней риторике, доносящейся из Вашингтона. Будем надеяться, что примитив и хамство не станет содержанием американской политики», — отметил Рябков в преддверии переговоров между главами внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и России, добавив, что в Москве видят стремление американских коллег «продавить некие уже готовые выводы».