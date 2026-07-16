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04:59, 16 июля 2026Россия

Россия будет добиваться международного расследования убийства инженера ЗАЭС

Сенатор Карасин: РФ будет добиваться международного расследования убийства инженера ЗАЭС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия будет добиваться полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Надеюсь, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и [его глава] Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы», — подчеркнул Карасин.

Сенатор также добавил, что данный террористический акт со стороны Киева стал следствием систематических атак на электростанцию. А удары по охраняемым территориям ядерного объекта создают прямую угрозу тяжелых последствий для всей Европы.

Ранее МАГАТЭ прокомментировало убийство главного инженера ЗАЭС, назвав это действие киевского режима «неприемлемым нападением на станцию и ее руководство».

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