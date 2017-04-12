Китай выступил за мирное решение сирийского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости решения сирийского кризиса дипломатическими средствами. Об этом сообщает CCTV.

«Любое использование химического оружия является неприемлемым, но ситуацию необходимо урегулировать политическими методами», — заявил китайский лидер.

Он выразил надежду на то, что Совет Безопасности ООН сохранит единство в решении сирийского кризиса.

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В ночь на 7 апреля с двух эсминцев ВМС США в Средиземном море по приказу Трампа были выпущены 59 ракет «Томагавк». Их целью была военная авиабаза Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии, которая используется ВВС правительственных сил. По мнению американских властей, самолеты, вылетевшие с этого аэродрома осуществили химатаку в провинции Идлиб.

4 апреля в результате предполагаемого применения химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб погибли десятки человек, пострадавших около сотни. Вашингтон возложил ответственность за произошедшее на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. Москва, в свою очередь, призвала не делать скоропалительных выводов о виновниках применения запрещенного оружия.