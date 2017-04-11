В Совбез ООН внесен новый проект резолюции по Сирии

Великобритания, США и Франция распространили в Совбезе ООН новый вариант проекта резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля. Об этом в своем Twitter сообщил британский постпред Мэттью Райкрофт.
«Вместе с США и Францией Соединенное Королевство распространило переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в расследовании», — говорится в сообщении.
В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется сирийскими правительственными силами.
Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти эти обвинения отвергают.
До американского удара в Совбез ООН было внесено три проекта резолюции по ситуации в Идлибе, однако рассмотрение документов было в итоге отложено.