Боливия запросила проведение экстренной встречи Совбеза ООН из-за удара по Сирии

Боливия, являющаяся непостоянным членом Совета Безопасности ООН, запросила проведение экстренной встречи Совбеза для обсуждения ракетных ударов США по авиабазе в Сирии. Об этом ТАСС сообщил дипломат одной из стран — членов СБ.

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«Боливия созвала встречу Совета Безопасности, время ее проведения пока не установлено», — отметил собеседник агентства.

В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.

Вашингтон обвинил сирийские власти в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Ранее Совбез отложил голосование по проекту резолюции о ситуации в Идлибе.