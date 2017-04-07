Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении обязательств по вывозу химоружия Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утверждает, что Россия не выполнила свои обязательства в рамках договоренности о ликвидации сирийского химического оружия. Об этом, как передает ТАСС, он заявил журналистам в поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде.

«Очевидно, что Россия не смогла выполнить свои обязательства от 2013 года», — сказал он. По его мнению, Москва или была соучастницей, «или она просто некомпетентна в выполнении соглашения до конца».

По словам Тиллерсона, Россия должна была гарантировать, что этого химического оружия больше не будет в Сирии.

Ранее США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии. В Вашингтоне обвинили сирийские власти в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб, в результате которой погибли десятки человек. В Дамаске обвинения отвергают.

В сентябре 2013 года Сирия обязалась уничтожить весь арсенал химического оружия, подписав Конвенцию о запрещении химического оружия. Последняя часть химарсенала была вывезена из страны 23 июня 2014 года.