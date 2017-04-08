Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат после ударов США

Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат спустя сутки после американского ракетного удара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Сирийской обсерватории по правам человека, расположенной в Лондоне.
Отмечается, что боевая авиация нанесла удар по отрядам вооруженной оппозиции в восточных районах провинции Хомс. Правозащитники подчеркнули, что степень повреждения авиабазы сложно оценить, но сирийские военные «делают невозможное», чтобы продолжать использовать ее для вылетов.
В свою очередь, телеканал ABC News уточняет, что атаку позиций ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ — прим. «Ленты.ру») в провинции Хомс нанесли два вылетевших с Шайрата сирийских самолета.
В ночь на пятницу, 7 апреля, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.
Вашингтон обвинил сирийские власти в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. В Дамаске эти обвинения отвергают.
Ранее Совбез ООН отложил голосование по проекту резолюции о ситуации в Идлибе.