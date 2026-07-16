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04:31, 16 июля 2026Спорт

Месси рассказал о подготовке к чемпионату мира

Месси: Я готовился к ЧМ-2026 целый год и сделал все, чтобы приехать в наилучшей форме
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: BRETT DAVIS / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинального матча против национальной команды Англии рассказал о своей подготовке к чемпионату мира по футболу 2026. Его цитирует газета Ole.

39-летний футболист заявил, что готовился к чемпионату на протяжении всего года и сделал все возможное, чтобы приехать в наилучшей форме.

«Декабрь я провожу в Аргентине, тренируюсь утром и вечером. Я знал, что выложусь на полную, чтобы приехать в отличной форме и получить удовольствие от игры. Для этого мне нужно было чувствовать себя лучше. Я подготовился как следует», — добавил Месси.

Форвард также назвал невероятным успехом то, чего добилась его команда — два финала чемпионата мира подряд. Не только сборная, но и весь народ Аргентины ждали этой победы.

Национальная команда Аргентины обыграла сборную Англии в полуфинале со счетом 2:1, Месси отличился двумя результативными передачами, а голы в ворота англичан забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

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