Месси рассказал о подготовке к чемпионату мира

Месси: Я готовился к ЧМ-2026 целый год и сделал все, чтобы приехать в наилучшей форме

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинального матча против национальной команды Англии рассказал о своей подготовке к чемпионату мира по футболу 2026. Его цитирует газета Ole.

39-летний футболист заявил, что готовился к чемпионату на протяжении всего года и сделал все возможное, чтобы приехать в наилучшей форме.

«Декабрь я провожу в Аргентине, тренируюсь утром и вечером. Я знал, что выложусь на полную, чтобы приехать в отличной форме и получить удовольствие от игры. Для этого мне нужно было чувствовать себя лучше. Я подготовился как следует», — добавил Месси.

Форвард также назвал невероятным успехом то, чего добилась его команда — два финала чемпионата мира подряд. Не только сборная, но и весь народ Аргентины ждали этой победы.

Национальная команда Аргентины обыграла сборную Англии в полуфинале со счетом 2:1, Месси отличился двумя результативными передачами, а голы в ворота англичан забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.