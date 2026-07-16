Один продукт подешевел за последние полгода

В России килограмм шоколада за 6 месяцев подешевел почти на 2%

Стоимость килограмма шоколада в России уменьшилась на 1,7 процента с января по июнь. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом месяце года средняя цена составляла 1 554,06 рубля, а к июню опустилась до 1 527,87 рубля. Снижение цен происходит последовательно: в феврале килограмм стоил около 1 549 рублей, в марте — 1 542 рубля, а в апреле и мае ценник держался на уровне примерно 1 530 рублей.

Аналитики связывают удешевление шоколада с нормализацией мировых цен на какао-бобы. С января по июнь стоимость сырья уменьшилась на 16,3 процента, до 4 165 долларов за тонну. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин пояснил, что розничный рынок реагирует на глобальные изменения с задержкой в несколько месяцев, и сейчас как раз наступил момент, когда удешевление какао отразилось на полках магазинов.

При этом он подчеркнул, что снижение цен на какао произошло после рекордного роста, и теперь эта тенденция постепенно начинает сказываться на стоимости готового продукта в России.

Ранее сообщалось, что кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Известно, что в первом полугодии 2026 года оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке упали на 10 и 5 процентов. «Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку — до 750 рублей», — заявили эксперты.