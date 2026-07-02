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06:35, 2 июля 2026Экономика

Названа самая подешевевшая рыба в России

ВАРПЭ назвала кету и нерку самыми подешевевшими видами рыбы в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Известно, что в первом полугодии 2026 года оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке упали на 10 и 5 процентов. «Цена на кету снизилась до 450 рублей за кг, а на нерку — до 750 рублей», — заявили эксперты.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил, что вылов лососей обычно начинается в конце мая, а основной пик наступает в середине июля-середине августа. Поэтому в первой половине лета стоимость высокая, а позже начинает корректироваться в зависимости от развития путины.

Ранее помидоры вошли в список самых подешевевших в России продуктов питания. Розничная стоимость килограмма этих овощей на внутреннем рынке, по данным Росстата, за май сократилась в среднем на 27,1 процента.

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