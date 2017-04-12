Путин сравнил союзников США с китайскими болванчиками

Президент России Владимир Путин обвинил союзников Соединенных Штатов в бездумной поддержке ракетного удара по сирийской авиабазе. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир 24».

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт», — заявил Путин, комментируя ракетный удар США.

Глава государства подчеркнул, что доказательства применения сирийскими войсками химоружия не представлены. Однако нарушения международного права налицо, поскольку удар по суверенной стране был нанесен без санкций Совета Безопасности ООН.

Путин также сравнил происходящее в Сирии с событиями 2003 года в Афганистане, когда для ввода войск в эту ближневосточную страну был использован надуманный предлог.

«Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру») та же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», — заключил Путин.

Накануне российский президент, комментируя обвинения со стороны стран Запада в адрес сирийских властей, привел в измененном виде цитату из романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова «Скучно, девочки».

4 апреля на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун неопознанными самолетами были сброшены химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 70 человек и сотни пострадали. Вашингтон обвинил в организации атаки официальный Дамаск, после чего американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат.