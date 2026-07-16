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04:56, 16 июля 2026Бывший СССР

Жители Латвии начали нападать на дроны своей страны

Гауче: В Латвии местные жители закидывают камнями дроны, используемые для контроля за ЛЭП
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В Латвии участились случаи нападения на дроны, используемые для контроля за линиями электропередачи (ЛЭП), со стороны местных жителей. Они закидывают их камнями и заливают водой, такие данные озвучила руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче, передает сайт otkrito.lv.

Латвийская компания по обслуживанию электросетей начала задействовать беспилотники в своей работе в 2026 году для обледования объектов, но операторы БПЛА начали все чаще фиксировать акты агрессии со стороны жителей.

«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы [операторам]», — добавила Гауче.

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