Силы НАТО сбили беспилотник над Латвией

Истребители стран НАТО сбили беспилотник над Латвией

Истребители стран НАТО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над воздушным пространством Латвии. Об этом сообщает агентство LSM.lv в своем Telegram-канале.

«Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили Национальные вооруженные силы», — отмечается в сообщении.

17 мая неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в воздушном пространстве Латвии. Отмечается, что в латвийское воздушное пространство влетел и вылетел один беспилотник. Также опасность с воздуха была объявлена в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке страны. Для патрулирования воздушного пространства были задействованы истребители миссии НАТО.