Депутат ЕП Хазекамп посчитала нарушением санкций ЕС работу с меховыми компаниями РФ

Сотрудничество меховых компаний из России с такими организациями, как Международная организация меха, может являться нарушением санкций Европейского союза (ЕС). С таким заявлением выступила депутат Европейского парламента (ЕП) от Нидерландов Аня Хазекамп в соответствующем депутатском запросе, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Хазекамп призвала Европейскую комиссия (ЕК) ограничить влияние на политику Евросоюза компаний, которые, по ее мнению, являются лоббистами интересов России. В качестве примера подобного влияния она привела встречи меховых компаний с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и защиты животных Оливером Варгейи.

Кроме того, политик потребовала от ЕК ввести запрет на импорт меха, а также производство меховой продукции в пределах ЕС.

Депутат ЕП посчитала нарушением санкционного режима ЕС получение 223,8 тысячи евро Международной организацией меха от мехового аукционного дома «Союзпушнина» в Санкт-Петербурге. По ее утверждению, данный факт является проявлением лоббизма со стороны российских компаний на фоне попыток запретить импорт российской меховой продукции.

«Может ли Комиссия подтвердить, что доходы, полученные Международной федерацией меха от российского мехового аукционного дома, подпадают под санкции ЕС и, следовательно, нарушают санкции против России?» — задалась вопросом политик.

15 марта 2022 года ЕС запретил экспорт в Россию изделий из натурального меха, при этом шкурки животных не вошли в санкционный перечень. В апреле 2026 года Брюссель ввел дополнительные ограничения на импорт дубленых мехов из России в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе евродипломатии Кае Каллас на ее высказывания о российской рыбе. По мнению дипломата, за время согласования 21-го пакета санкций «протухла не только рыба».