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14:49, 14 июля 2026Мир

Захарова ответила заинтересовавшейся российской рыбой Каллас

Захарова: Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла
Кристина Козлова (редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе евродипломатии Кае Каллас на ее высказывания о российской рыбе. Слова дипломата приводит издание «Комсомольская правда».

«Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», — иронично заметила Захарова.

В понедельник, 13 июля, глава евродипломатии заявила, что страны Евросоюза (ЕС) исключили запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее геополитического значения. «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — объяснила дипломат.

Ранее в ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

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