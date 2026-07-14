Захарова: Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе евродипломатии Кае Каллас на ее высказывания о российской рыбе. Слова дипломата приводит издание «Комсомольская правда».

«Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», — иронично заметила Захарова.

В понедельник, 13 июля, глава евродипломатии заявила, что страны Евросоюза (ЕС) исключили запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций из-за ее геополитического значения. «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — объяснила дипломат.

Ранее в ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

