Асад назвал сфабрикованной химическую атаку в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад заявил, что химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб была сфабрикована, чтобы дать повод для удара по правительственным войскам. Об этом сообщает в четверг, 13 апреля, Reuters.

Сирийский лидер предположил, что инцидент был срежиссирован для того, чтобы оправдать американские бомбардировки. По словам президента, у правительственных войск даже нет химического оружия: оно было полностью вывезено из страны в 2013 году. Асад заявил, что Дамаск поддержит расследование инцидента, но только при условии его полной беспристрастности.

Это первое заявление президента Сирии по данному вопросу. Ранее глава МИД страны Валид Муаллем уверял, что сирийские войска никогда и ни при каких обстоятельствах не применяли химическое оружие на территории страны.

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Сразу после инцидента в Хан-Шейхуне Россия призвала не делать скоропалительных выводов. Позже сирийские СМИ со ссылкой на военных предположили, что во время авиаудара правительственной авиации одна из бомб могла поразить хранилище химического оружия, принадлежавшего оппозиции. 12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные президенту Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг.

Тем не менее в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.