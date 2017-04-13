Коалиция США ответила на обвинения Сирии в ударе по складу с химоружием

Международная коалиция во главе с США заявила, что не наносила воздушный удар по складу с оружием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

«Коалиция не наносила удары в этом районе в данное время. Утверждения Сирии не соответствуют действительности, и, вероятно, ложная информация была распространена умышленно», — сказал полковник американских ВВС Джон Дорриан (John Dorrian).

Ранее в четверг, 13 апреля, агентство SANA опубликовало сообщение командования сирийской армии о том, что в среду самолеты международной коалиции в период с 17:30 до 17:50 (местное время совпадает с московским) атаковали позиции боевиков около города Дейр-эз-Зор. В результате, как отмечается, в этом месте появился желтый дым, что свидетельствует о взрыве на складе, на котором хранились отравляющие вещества.

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По словам сирийских военных, от удушья погибли сотни человек, в том числе мирные жители.

«Этот инцидент вновь подтверждает, что террористические организации обладают запасами химического оружия, у них имеется возможность его получать, хранить и использовать, благодаря содействию известных региональных государств», — подчеркивается в заявлении командования ВС Сирии, которое цитирует ТАСС.