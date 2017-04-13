В НАТО дистанцировались от действий США в Сирии

В НАТО отказались комментировать информацию Генштаба Вооруженных сил Сирии об авиаударе по складу с химоружием в городе Дейр-эз-Зор, который якобы нанесли ВВС возглавляемой США международной коалиции. Об этом РИА Новости заявил неназванный представитель альянса.

«НАТО не присутствует в Сирии. За информацией о воздушных операциях США в Сирии просьба обращаться к властям США», — сказал собеседник агентства.

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По данным Генштаба ВС Сирии, 12 апреля авиация международной коалиции разбомбила склад в Дейр-эз-Зоре, на котором хранилось химическое оружие террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), в результате чего погибли сотни мирных жителей. По утверждению военных, это доказывает наличие у боевиков химических боеприпасов.

4 апреля на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун неопознанными самолетами были сброшены химические боеприпасы (по версии российских военных, авиация не использовала подобное вооружение, а разбомбила арсенал боевиков, на котором оказалось химоружие), в результате чего погибли по меньшей мере 70 человек и сотни пострадали.

Вашингтон обвинил власти Сирии в организации химатаки. Спустя три дня американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат.