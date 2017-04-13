Сирия обвинила коалицию в гибели сотен людей после удара по складу с химоружием

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по складу с химическим оружием террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в городе Дейр-эз-Зор, из-за чего погибли сотни мирных жителей. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил Сирии, его заявление приводит РИА Новости.

По утверждению военных, это доказывает наличие у боевиков химических боеприпасов.

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4 апреля неопознанные самолеты сбросили бомбы на контролируемый вооруженной оппозицией город Хан-Шейхун: в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей, еще около 200 человек пострадали. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск, заявив, что те применили химоружие. Через три дня ВМС США нанесли удар по авиабазе, откуда, по их данным, вылетели самолеты для атаки на Хан-Шейхун.

В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет такое вооружение на поле боя. При этом в Минобороны России заявили, что сирийская авиация нанесла удар по арсеналам с химическими боеприпасами. Вооруженная оппозиция в Хан-Шейхуне и ИГ, контролирующее Дейр-эз-Зор, враждуют между собой.