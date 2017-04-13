Тереза Мэй заявила о высокой вероятности виновности Дамаска в газовой атаке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон практически уверен в том, что газовую атаку на город Хан-Шейхун организовали сирийские военные. Об этом сообщает Reuters.

«Мы полагаем, что весьма высока вероятность того, что газовую атаку предпринял режим Асада, — объявила Мэй. — Помимо всего прочего, мы считаем, что только правительственные силы имели возможность провести такую операцию».

В среду, 12 апреля, Дамаск заявил, что готов предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ на авиабазу Шайрат, чтобы те подтвердили или опровергли информацию о нахождении там зарина.

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12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные президенту Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг. Тем не менее, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.