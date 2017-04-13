Глава ОЗХО назвал сроки расследования инцидента в Хан-Шейхуне

Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) потребуется две-три недели на работу по расследованию инцидента с предполагаемым применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг, 13 апреля, гендиректор организации Ахмет Узюмджю в ходе заседания Исполнительного совета.

Узюмджю призвал государства — участники ОЗХО «безотлагательно поделиться любой имеющей по делу информацией и дать Миссии по установлению фактов две-три недели на завершение своей работы».

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«Наши эксперты полностью понимают важность стоящей перед ними задачи, и я уверен, что они выполнят ее профессионально и беспристрастно, используя все имеющиеся технические возможности», — отметил глава ОЗХО.

В среду, 12 апреля, власти Сирии заявили, что готовы предоставить экспертам ОЗХО доступ на авиабазу Шайрат, чтобы те подтвердили или опровергли информацию о нахождении там зарина.

В тот же день на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала проект резолюции по химатаке в Сирии, предложенный США, Великобританией и Францией.

4 апреля сирийская оппозиция заявила, что лояльные президенту Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.