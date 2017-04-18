Минобороны России напомнило миру о поиске доказательств химической атаки в Сирии

После инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне прошло две недели, но реальных доказательств его применения так и не было предоставлено. Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Единственными "доказательствами" применения химоружия так и остаются всего два видеоролика "Белых касок"», — отметил он. Конашенков в очередной раз заговорил о сомнительности предоставленных по горячим следам фото- и видеоматериалов.

«Специалисты не могут объяснить, как же представители "Белых касок" без противогазов и специальных костюмов смогли столько времени работать в зоне поражения, оставаясь живыми», — сказал он. По его словам, город продолжает жить обычной жизнью, не отмечены обращения с просьбой об оказании медицинской помощи, о передаче антидотов, дезактивантов.

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«Сегодня уже понятно, что, как в Ираке и в Ливии, никаких планов проведения квалифицированного расследования в Хан Шейхуне у нынешних "комбинаторов" химатаки просто нет», — заключил он.

Инцидент в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. В результате погибли не менее 58 человек.

В тот же день правозащитники распространили ряд материалов, свидетельствующих, по их мнению, о применении сирийской авиацией химических боеприпасов. На фото и видео с места событий у пораженных фиксировались некоторые симптомы отравления фосфорорганическими веществами: обильное слюнотечение, миоз (резкое сужение зрачков) и судороги.

Позднее турецкие эксперты, исследовавшие анализы пострадавших в Хан-Шейхуне сирийцев, заявили об обнаружении метаболитов зарина.

Сирийское правительство опровергло факт применения в Хан-Шейхуне химического оружия и назвало инцидент сфабрикованным. По мнению российской стороны, произошедшее могло стать результатом удара сирийской авиации по складу с самодельными боеприпасами, которые боевики заправляли отравляющими веществами.