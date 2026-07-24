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20:06, 24 июля 2026 (обновлено: 20:12, 24 июля 2026)Путешествия

Дайвера в Европе час реанимировали после потери сознания в воде и не смогли спасти

Турист-дайвер потерял сознание во время погружения и не выжил в Италии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom

В Европе туриста-дайвера час реанимировали после потери сознания в воде и не смогли спасти. Об этом пишет издание Bild.

23 июля 61-летний гражданин Германии присоединился к группе по дайвингу, погружение проходило у берегов Тропеи. Известно, что он приехал в Италию ради отдыха в прибрежном городе Симери-Маре на юге страны.

По информации экстренных служб, мужчина потерял сознание во время погружения. Его быстро подняли с глубины, на экскурсионной лодке его пытались спасти врачи. Затем на вертолете его доставили в порт Тропеи. После 50 минут попыток реанимировать пенсионера специалисты сдались — он не выжил.

В мае пять туристов из Италии, в том числе женщина с дочерью, не выжили во время дайвинга на Мальдивах. Трагедия могла произойти из-за кислородного отравления смесью в баллонах или потери ориентиров в воде.

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