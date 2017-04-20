В ОЗХО отвергли предложение Москвы и Тегерана по расследованию химатаки в Идлибе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов отвергла обновленное предложение России и Ирана по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает британская делегация в своем Twitter.

Отмечается, что шесть членов организации проголосовали за проект Москвы и Тегерана, 21 против, 13 воздержались.

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Как передает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, в обновленном российско-иранском предложении учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. В частности, Россия и Иран выступили за создание независимой комиссии по расследованию произошедшего.

20 апреля Москва представила ОЗХО ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в Идлибе.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.