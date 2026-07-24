Сотрудник РЖД набрал взяток на сотни миллионов рублей

В Москве суд приговорил сотрудника РЖД Крылова за получение взяток на 220 млн рублей

В Москве суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима сотрудника филиала РЖД Алексея Крылова за получение взяток от контрагентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов столицы.

Крылова также оштрафовали на четыре миллиона рублей и конфисковали полученные взятки. Он признан виновным в совершении восьми эпизодов получения взяток и участии в преступном сообществе.

По версии следствия, представители компании «Союзмоторс» заключили соглашение с Крыловым. Он обещал им ускорить процесс подписания необходимой документации. После задержания осужденный дал показания в отношении других фигурантов.

Ранее в Москве суд приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера за хищение миллиарда рублей.