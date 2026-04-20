Бывший советник РЖД выслушал приговор за хищение миллиарда рублей

14:33, 20 апреля 2026

Суд приговорил к 11 годам экс-советника главы РЖД Тайчера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

В Москве суд приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера за хищение миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

Тайчера также оштрафовали на два миллиона рублей и удовлетворили иск о компенсации 1,2 миллиарда рублей.

По версии следствия, осужденный похитил деньги, которые не были возвращены по займу между компаниями «Трансфин-М» и «Рейл Стрим». Следствие оценило ущерб почти в миллиард рублей. Бизнесмен отрицал хищение средств, поясняя, что они ушли на погашение обязательств компании «Трансфин-М».

Ранее сообщалось, что второй фигурант этого дела пошел на сделку со следствием.

Тайчер был совладельцем одной из крупнейших лизинговых компаний, а также советником главы РЖД. О его задержании сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов стало известно 19 июня 2024 года. По делу задержаны еще пять человек.

    Последние новости

    Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности к прямой встрече с руководством Ирана

    Военный прокурор с помощником попались с 300 тысячами долларов в российском городе

    Названы медленно разрушающие организм продукты

    Названы улучшающие Windows настройки

    Возможности Радева повторить путь Орбана оценили

    Все новости
