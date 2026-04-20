Бывший советник РЖД выслушал приговор за хищение миллиарда рублей

Суд приговорил к 11 годам экс-советника главы РЖД Тайчера

В Москве суд приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера за хищение миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС.

Тайчера также оштрафовали на два миллиона рублей и удовлетворили иск о компенсации 1,2 миллиарда рублей.

По версии следствия, осужденный похитил деньги, которые не были возвращены по займу между компаниями «Трансфин-М» и «Рейл Стрим». Следствие оценило ущерб почти в миллиард рублей. Бизнесмен отрицал хищение средств, поясняя, что они ушли на погашение обязательств компании «Трансфин-М».

Ранее сообщалось, что второй фигурант этого дела пошел на сделку со следствием.

Тайчер был совладельцем одной из крупнейших лизинговых компаний, а также советником главы РЖД. О его задержании сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов стало известно 19 июня 2024 года. По делу задержаны еще пять человек.