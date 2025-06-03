В деле о хищении миллиарда рублей бывшим советником РЖД появился новый поворот

Фигурант дела экс-советника главы РЖД Тайчера о хищении ₽1 млрд заключил сделку

По уголовному делу в отношении бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера о хищении миллиарда рублей появился новый поворот — второй фигурант пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель гендиректора фирмы «Агро-грант» Сергей Франк дал показания на соучастника, на основании которых Тайчеру вменили второй эпизод мошенничества. После этого Франк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело выделили в отдельное производство. Также Тверской суд Москвы смягчил ему меру пресечения, выпустив из СИЗО под домашний арест.

Расследование по делу завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Тайчер находится под стражей. Он обвиняется в хищении путем мошенничества денежных средств, которые не были возвращены по займу между компаниями «Трансфин-М» и «Рейл Стрим». Следствие оценило ущерб почти в миллиард рублей. Бизнесмен отрицает хищение средств, поясняя, что они ушли на погашение обязательств компании «Трансфин-М».

Тайчер был совладельцем одной из крупнейших лизинговых компаний. О его задержании сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов стало известно 19 июня 2024 года. По делу задержаны еще пять человек.

Задержание Тайчера связано с уголовным делом в отношении бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, получившего семилетний срок за особо крупное мошенничество. В 2022 году Мосгорсуд смягчил ему наказание до 5,5 года лишения свободы.