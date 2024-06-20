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18:54, 20 июня 2024Силовые структуры

Бывшего владельца крупнейшей лизинговой компании России арестовали

Суд арестовал экс-владельца компании «Трансфин-М» Тайчера до 14 августа
Начало событий в новости Бывшего владельца крупнейшей лизинговой компании России захотели арестовать

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы арестовал бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана бизнесмену до 14 августа по соответствующему ходатайству следствия.

Из материалов дела следует, что Тайчер обвиняется в хищении путем мошенничества денежных средств, которые не были возвращены по займу между компаниями «Трансфин-М» и «Рейл Стрим». Следствие оценило ущерб почти в миллиард рублей. Бизнесмен отрицает хищение средств, поясняя, что они ушли на погашение обязательств компании «Трансфин-М».

Тайчер был совладельцем одной из крупнейших лизинговых компаний. О его задержании сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов стало известно 19 июня. Накануне утром силовики провели обыски и выемку документов в компании «СГ-Транс». По делу задержаны еще пять человек.

Задержание Тайчера связано с уголовным делом в отношении бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, получившего семилетний срок за особо крупное мошенничество. В 2022 году Мосгорсуд смягчил ему наказание до 5,5 года лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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