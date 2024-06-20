Бывшего владельца крупнейшей лизинговой компании России захотели арестовать

Следствие просит арестовать экс-владельца компании «Трансфин-М» Тайчера

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

Слушания по вопросу об аресте бизнесмена пока не состоялись.

Тайчер был совладельцем одной из крупнейших лизинговых компаний. О его задержании сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов стало известно 19 июня. Накануне утром силовики провели обыски и выемку документов в компании «СГ-Транс». По делу задержаны еще пять человек.

Задержание Тайчера связано с уголовным делом в отношении бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, получившего семилетний срок за особо крупное мошенничество. В 2022 году Мосгорсуд смягчил ему наказание до 5,5 года лишения свободы.