Бизнесмену из «списка Титова» смягчили срок за крупное мошенничество

Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество

Мосгорсуд смягчил наказание бывшему гендиректору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову, получившему срок за особо крупное мошенничество. Об этом сообщил «Интерфаксу адвокат бизнесмена Роман Костенко.

После пересмотра приговора апелляционная инстанция решила снизить наказание с 7 лет до 5,5 года лишения свободы (на 1,5 года), отклонив просьбу адвокатов осужденного, которые просили о полном оправдании Зотова. Защитник намерен жаловаться в кассационную инстанцию.

12 ноября 2021 года Никулинский суд Москвы вынес приговор Зотову, входившему в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены бизнесмены, которые покинули страну из опасений уголовного преследования, но готовы вернуться при условии справедливого разбирательства. Зотов был арестован сразу после возвращения в Москву летом 2020 года, но позже его освободили под подписку о невыезде.

Гендиректором компании «ТрансФин-М» Зотов был с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. Уголовное дело возбудили в августе 2019 года. Сделка, которую следствие считает хищением имущества компании, состояла в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «ИнвестАктив» по нерыночной цене. Как установили следствие и суд, Зотов похитил более миллиарда рублей, он свою вину не признает.